لا يضر بالـ"ريجيم".. طريقة عمل "بانيه دايت"

هناك بعض الوجبات لا نستطيع الاستغناء عنها، حتى في أوقات اتباع نظام الحمية الغذائية "الريجيم"، ومن أشهر تلك الوجبات التي تتعارض مع الحمية الغذائية صدور البانيه، نظرًا لاحتواء لحوم الدجاج على قدر من الدهون، تضر بصحة الإنسان.

وللاستمتاع بوجبة البانيه دون أن يتعارض مع "الرجيم"، نقدم لك اليوم طريقة عمل "بانيه دايت":

المكونات

صدور دجاج بانيه طازة.

شرائح البصل والفلفل أسود

قليل من الملح

بياض بيضتين

2 ملعقة لبن خالي الدسم

خل

طريقة التحضير

غسل قطع البانيه بالملح والليمون للتخلص من أى روائح غير مرغوب فيها ثم تشطف بالماء.

يوضع إناء على النار به ماء وشرائح البصل وفلفل أسود وقليل من الملح حتى يغلي الماء.

Advertisements

ضع قطع الدجاج وتترك لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تمام النضج، ويتم التخلص من الدهون الموجودة في لحم الدجاج.

يتم رفع القطع المطهوة من الماء والتخلص من الماء.

تغمس القطعة فى خليط بياض بيضتين، وعدد 2 ملعقة لبن خالى الدسم وبضع قطرات من الخل والفلفل الأسود.

تغمس القطعة مرة أخرى فى مخلوط الشوفان المطحون والمضاف علية ربع ملعقة ملح و ربع ملعقة فلفل أسود.

قم بوضع قطع الدجاج إلى جوار بعضها فى صينية، وقم بوضعها داخل الفرن وضبط درجة الحرارة على 240 درجة مئوية.

بعد مرور 15 دقيقة يتم تقليب القطع في الصينية حتى تحصل على اللون الذهبى المطلوب.

بعد مرور 15 دقيقة أخرى، قم بإخراج قطع الدجاج من الفرن لتصبح جاهزة للتناول.

​