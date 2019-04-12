الرؤية الضبابية تنذر بالإصابة بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن الرؤية الضبابية (كالرؤية عبر الضباب أو من وراء حجاب) تنذر بالإصابة بمرض "المياه البيضاء" المعروف أيضا باسم " الكاتاراكت"، أي إعتام عدسة العين الصافية.
وتشمل الأعراض الأخرى الحساسية للضوء المبهر وتدهور الرؤية (شحوب الألوان والتباينات وتلاشي الحدود) والشعور بالتعب أثناء القراءة أو مشاهدة التلفاز.
وأوضحت الرابطة أن مرض المياه البيضاء له أسباب عدة، أبرزها العوامل الوراثية والتقدم في العمر، إلى جانب بعض الأمراض كداء السكري وأمراض والتهابات وإصابات العين، بالإضافة إلى التدخين الشره والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا لأن إهمال العلاج قد يتسبب في الإصابة بالعمى. ويتمثل العلاج في الجراحة؛ حيث يتم استئصال العدسة المعتمة بعدسة اصطناعية. وتحظى الجراحة بفرص نجاح جيدة، خاصة في بداية المرض.
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