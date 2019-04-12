احذر.. الأزمة القلبية تترك أثرا نفسيا أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
قال البروفيسور روبرت فون كينيل إن الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تترك أثرا نفسيا أيضا؛ حيث غالبا ما تمهد هذه الأمراض، التي تهدد الحياة، الطريق للإصابة بما يعرف "باضطراب ما بعد الصدمة".
وأوضح مدير المستشفى الجامعي بمدينة زيورخ السويسرية أن أعراض هذا الاضطراب تتمثل في نوبات الذعر والهلع واضطرابات النوم وسرعة الاستثارة والغضب.
وقد تترتب على هذا الاضطراب عواقب صحية أيضا؛ حيث يرفض المريض تعاطي الأدوية.
وينبغي استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، سواء العلاج الدوائي أو العلاج النفسي.
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