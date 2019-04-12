كشفت المطربة كارول سماحة عن كواليس أغنيتها الجديدة "المطلقة".
وقالت كارول سماحة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الشاعر اللبناني علي المولى عرض عليها 3 أغاني باللغة العربية الفصحى، مشيرة إلى حبها للغة العربية الفصحى وأنها انجذبت إلى أغنية "المطلقة".
وأكدت كارول سماحة أنها ليست مطلقة، قائلة "يا جماعة أنا مش مطلقة لأن فيه شائعات طلعت بكده"، لافتة إلى أن شائعة طلاقها خرجت بعدما كتبت على حسابها الشخصي على "فيس بوك": "نعم أنا مطلقة" إشارة إلى أغنيتها القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تنفي شائعة طلاقها بسبب أغنية "أنا مطلقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.