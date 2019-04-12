كارول سماحة تنفي شائعة طلاقها بسبب أغنية "أنا مطلقة"

كشفت المطربة كارول سماحة عن كواليس أغنيتها الجديدة "المطلقة".

وقالت كارول سماحة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الشاعر اللبناني علي المولى عرض عليها 3 أغاني باللغة العربية الفصحى، مشيرة إلى حبها للغة العربية الفصحى وأنها انجذبت إلى أغنية "المطلقة".

وأكدت كارول سماحة أنها ليست مطلقة، قائلة "يا جماعة أنا مش مطلقة لأن فيه شائعات طلعت بكده"، لافتة إلى أن شائعة طلاقها خرجت بعدما كتبت على حسابها الشخصي على "فيس بوك": "نعم أنا مطلقة" إشارة إلى أغنيتها القادمة.

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