أسباب وأعراض الإصابة بالديدان المعوية

الديدان المعوية أو الديدان الطفيلية تعد واحدة منن الأنواع الرئيسية للطفيليات المعوية، التي تصيب الإنسان.

وتصيب الديدان المعوية كثير من الأطفال، ولا تستطيع الأمهات التعرف على إصابة أبنائهن بذلك، لكن موقع health line حصر الأنواع الشائعة من الديدان المعوية، وأعراض الإصابو بها فيما يلي:

أكثرها انتشارا

الديدان المسطحة، والتي تشمل الديدان الشريطية والديدان المستديرة التي تسبب التهابات الدودة القلبية والدودة الشصية.

الأعراض الشائعة للديدان المعوية هي

وجع بطن.

الإسهال والغثيان أو القيء.

الغازات والانتفاخ.

إعياء.

فقدان الوزن غير المبرر.

ألم في البطن.

قد يعاني الشخص المصاب بالديدان المعوية من الإسهال بالدم والمخاط في البراز.

يمكن للديدان المعوية أيضًا أن تسبب طفحًا أو حكة حول المستقيم أو الفرج.

في بعض الحالات، تظهر دودة في البراز.

قد يصاب بعض الأشخاص بالديدان المعوية لسنوات دون التعرض لأي أعراض.

أسباب الإصابة

إحدى طرق الإصابة بالديدان المعوية هي تناول اللحوم غير المطهية جيدًا من حيوان مصاب، مثل الأبقار أو الأسماك.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالديدان المعوية ما يلي:

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شرب المياه الملوثة.

أكل من ثمار تربة ملوثة.

لمس براز ملوث (كلب أو قطة).

صرف صحي سيء.

قلة النظافة.

بمجرد الاقتراب من المادة الملوثة، ينتقل الطفيلي إلى الأمعاء. ثم تتكاثر وتنمو في الأمعاء. بمجرد أن تتكاثر، قد تظهر الأعراض.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، حوالي 10% من الناس في العالم النامي مصابون بالديدان المعوية. والناس في البلدان النامية هم الأكثر عرضة للخطر بسبب مياه الشرب من المصادر الملوثة وبسبب انخفاض مستويات الصرف الصحي.

الوقاية

لمنع الديدان المعوية، اغسل يديك بانتظام بالماء الساخن قبل وبعد المرحاض وقبل إعداد الأطعمة أو تناولها.

يجب عليك أيضًا ممارسة سلامة الأغذية وهي:

تجنب الأسماك النيئة واللحوم.

طبخ اللحم جيدًا على درجات حرارة لا تقل عن 62.8 درجة مئوية، و71 درجة مئوية للحوم والدواجن المفرومة.

دع اللحم المطبوخ يستريح لمدة ثلاث دقائق قبل تناوله.

قم بتجميد الأسماك أو اللحم إلى -4 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية) لمدة 24 ساعة على الأقل.

غسل، تقشير، أو طهي جميع الفواكه والخضروات النيئة.

غسل أو إعادة تسخين أي طعام يسقط على الأرض.

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