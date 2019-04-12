لن يُعدما.. عقوبة هيِّنَة للطفلين "مغتصبي الطفلة أميرة" في كرداسة

في واقعة مأساوية، فقدت الطفلة "أميرة"، التي تقيم بقرية أبو رواش حياتها، بمركز كرداسة، بعد محاولة الاعتداء عليها من طفلين "مروان"، 13 عامًا، وإسلام 12 عامًا، في أثناء عودتها من الكُتَّاب لحفظ القرآن الكريم.

وعن العقوبة القانونية لهؤلاء الأطفال، قال نبيل مسعد سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن العقوبة القانونية التي تطبق على هؤلاء الأطفال، هو تحويلهم للأحداث.

وأوضح في أثناء حديثه لـ"هُن"، أن مرتكبي الجريمة سيعاملون معاملة الأطفال، لعدم وصولهم للسن القانونية (18 عامًا).

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وأكد أنه بعد تجاوز هؤلاء الأطفال السن القانونية، لن يتغير الوضع، فسيعاملون معاملة الأطفال: "بعد بلوغ الأطفال سن 18 سنة هيفضلوا أحداث"، فالعبرة بتاريخ ارتكاب الجريمة، ولا يوجد إعدام للأطفال.

واعتدى الطفلين على جارتهما، "أميرة" 10 سنوات، جنسيًا، وقتلاها خشية افتضاح أمرهما، وفقا لاعترافاتهما أمام النيابة، وعثرت عليها قوات الشرطة جثة هامدة، بعد أن استدرجاها لإحدى المناطق الجبلية في منطقة كرداسة لإتمام فعلتهما.

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