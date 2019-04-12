الامارات | نافورة دبي تتراقص على إيقاع أغنية «بيبــــي شارك»

شكرا لقرائتكم خبر عن نافورة دبي تتراقص على إيقاع أغنية «بيبــــي شارك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة ساحرة ينتظرها زوّار «نافورة دبي»، الوجهة السياحية الأبرز في وسط مدينة دبي، اليوم، حيث من المخطط أنّ تحظى «نافورة دبي» بإضافة جذابة حين تتمايل مياهها بحماسة على إيقاع أغنية «بيبي شارك» المشهورة.

وأعلنت «إعمار»، أخيراً، شراكة تجمعها مع كل من «بينكفونغ»، الشركة المنتجة لأغنية «بيبي شارك»، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ومع «قناة سبيستون»، الوكيل الرسمي لشركة «بينكفونغ» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبموجب هذه الشراكة، وجدت ظاهرة «بيبي شارك» طريقاً لها إلى قلب مدينة دبي عبر «نافورة دبي»، أضخم نافورة راقصة في العالم.

وحصلت أغنية «بيبي شارك» على أكثر من 2.5 مليار مشاهدة على موقع «يوتيوب»، الأمر الذي جعل منها الأغنية التعليمية الأكثر مشاهدة على الإطلاق. كذلك، حجزت الأغنية مكاناً لها في لائحة مجلة «Billboard» لأفضل 100 أغنية على مدى 13 أسبوعاً على التوالي. وتتميز الأغنية بلحنها الفريد والحماسي، إلى جانب شخصياتها اللطيفة، ما جعلها تستحوذ على اهتمام الصغار والكبار على حد سواء، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من الأغاني التي تعلق في أذهان مستمعيها.

Advertisements

وتُعتبر «سبيستون»، واحدة من الشركات الرائدة المتخصصة في الترفيه الموجه للطفل والعائلة، وتمتلك في محفظتها تراخيص لمجموعة من الشركات الكبرى في مجال الترفيه، لتمنح جمهورها تجارب عالمية جديدة.

ويُعد «بيبي شارك»، القادم الجديد، الذي انضم أخيراً إلى «سبيستون»، ما يفتح فرصاً جديدة أمام العملاء في المنطقة للاستفادة من شهرة هذه العلامة التجاريّة، وانتشارها الواسع حول العالم عبر ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تتماشى معها. وتهدف الشراكة التي تجمع كل من «سبيستون» و«بينكفونغ» إلى تعزيز وجود «بيبي شارك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر دعمها بشكل احترافي في المنطقة، وتقديم ما يناسب خصوصية الجمهور العربي، ويشبع شغفهم اتجاهها.

تجدر الإشارة إلى أنّ عروض «نافورة دبي» الراقصة على أغنية «بيبي شارك» تبدأ اليوم، وستكون مرتين يومياً عند الساعة 1:30 ظهراً، و7:30 مساءً، خلال الأسبوع الأول.