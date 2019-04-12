الامارات | خروج المشترك المصري «موجا» من «فاشن ستار»

شكرا لقرائتكم خبر عن خروج المشترك المصري «موجا» من «فاشن ستار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر المشترك محمد خباجي (موجا)، من مصر، برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، الذي يبث على شاشة «تلفزيون دبي» وقناة «دبي ون»، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة السابعة من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

وقبل بداية المنافسات الحلقة على شاشة تلفزيون دبي، تم تقديم تقرير خاص عن مجريات الحلقة السادسة، وخروج المشترك أحمد البلوشي من سلطنة عمان، لتنطلق بعدها المنافسات لتقديم الأفضل بين المصممين الشباب، مع بقاء ستة مصممي أزياء من مختلف الدول العربية، ومغادرة مشترك واحد في كل حلقة، بعد الوقوف في دائرة الخطر، بحسب قوانين البرنامج، وصولاً إلى الحلقة الختامية.

ريم عكرا طلبت في بداية الحلقة من مشتركي الموسم الرابع اختيار العمل معاً، لتتشكل الثنائيات على النحو التالي: «إيمان رمَّال وإلياس والي»، و«موجا وابتسام سلمان»، و«رناد حفني وحسن بن عياش»، في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة لجنة التحكيم عن عنوان التحدي لهذه الحلقة، تحت عنوان «معك لكن ضدك»، تاركة الحديث عن التفاصيل إلى حين عودة المشتركين إلى المشغل، والتعرف إلى الشروط الجديدة لتحدي هذه الحلقة، التي تلخصت في الطلب من المشترك الأول في كل ثنائية تقديم تصميم محدد، يقوم المشترك الثاني بتقديم تصميم مخالف له من ناحية الشكل والمضمون، ويفرض المشترك الثاني على الأول تقديم تصميم مختلف أيضاً، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن القواعد الجديدة وبشكل استثنائي في هذه الحلقة، حيث سيدخل كل مشترك من هذه الثنائيات في دائرة الخطر، على اعتبار أن لجنة التحكيم ستصوت للمشترك الذي ينال أكبر عدد ممكن من النجمات الذهبية.

وبعد فاصل قصير واجتماع لجنة التحكيم، دعت ليلى بن خليفة كلاً من: إيمان رمَّال من لبنان، ومحمد خباجي (موجا) من مصر، ورناد حفني من السعودية، للوقوف أمام لجنة التحكيم، والاستماع إلى النتيجة النهائية لمنافسات الحلقة السابعة من برنامج «فاشن ستار» على شاشة «تلفزيون دبي» وقناة «دبي ون»، حيث قررت ريم عكرا استبعاد المشترك محمد خباجي (موجا) من مصر، قائلة إنه لن يكون نجم «فاشن ستار».