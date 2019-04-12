شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة «راينبو بي» من أوليفيا بيرتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقدّم راينبوا أكثر التشكيلات ألواناً مع مينا كلاسيكي تُجمله علامات من المجوهرات الصغيرة بألوان قوس القزح المتنوعة. وضعت على الساعة لمسات نهائية من تفاصيل النحل اللطيفة، فجاءت الموديلات بحس إيجابي تجعلك تتحلى بابتسامة عريضة كلما لبست الساعة. تقدّم راينبو بي أكثر تشكيلات أوليفيا بيرتون ألواناً حتى الآن! أخذت أحجارها الكريمة هذا الموسم باتجاه مختلف تماماً بإضافة ألوان فاتحة متعددة في حبات كريستال الشواروفسكي. Advertisements موديلات مفعمة بالحياة تدفعك إلى الابتسامة! عش حياتك بالألوان مع هذه الموديلات الجديدة الإيجابية من @oliviaburtonlondon. حبات الشواروفسكي بألوانها الفاتحة المتنوعة تضيف جماليات خاصة على هذه الساعة التي تحمل نقشة 3D Bee المعروفة بلمسة نهائية خلابة تلفت الأنظار. تشكيلة الساعات هذه من أوليفيا بيرتون متوافرة لقاء 745 درهماً في كل متاجر ساعة الصفوة في الإمارات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تشكيلة «راينبو بي» من أوليفيا بيرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.