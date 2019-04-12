الامارات | أنشطة ترفيهية للعائلات في «ياس مارينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة ترفيهية للعائلات في «ياس مارينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة مرسى «ياس مارينا أبوظبي» عن إطلاق باقة من الأنشطة الترفيهية للعائلات خلال إجازة الربيع، حيث يجد الزائرون في انتظارهم جملة من الأنشطة والفعاليات الممتعة في الهواء الطلق، وسط أجواء الربيع الدافئة، وتتضمن الأنشطة جدولاً مفعماً بالتجارب التي تناسب كل الأعمار، بدءاً من الرياضات المائية الحماسية، ووصولاً إلى المغامرات المخصصة للعائلات.

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