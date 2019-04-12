الامارات | «تريتور برانش» في «بارك حياة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تريتور برانش» في «بارك حياة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «بارك حياة دبي»، الوجهة الفندقية الأيقونية المطلة على المناظر الخلابة لخور دبي، عن استعداده للترحيب بضيوفه وتقديم تجربة «تريتور برانش» الحائزة جوائز بأسلوب مميز خاص بعيد الفصح، وذلك يوم الجمعة 19 أبريل. وبدأ شيف الحلويات في «بارك حياة دبي» بالتحضير لإعداد باقة من الحلويات الشهية تحمل طابع هذه المناسبة الخاصة، وتحويل غرفة الحلويات إلى عالم ساحر في غضون أسابيع قليلة. ويَعدُ الفندق رواده بتجربةٍ تبعدهم عن صخب المدينة وتحملهم في رحلة مذهلة تزخر بأطايب الفصح وتوليفاته الساحرة من غابة الفصح التي تتيح لهم التجول بين المئات من البيض الملوّن المعدّ من الشوكولاته اللذيذة، إلى جانب فرصة إيجاد البيضة الذهبية والفوز بإحدى الجوائز القيّمة، بما فيها إقامة لمدة ليلة واحدة في المنتجع المرموق.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أعدّ فريق الطهاة في مجمع «ذا بروميناد» باقة من الأطباق الفاخرة، بدءاً من المقبلات الشهية مثل صلصة تارتار لحم العجل وجبن الماعز وطبق باناكوتا الشوندر، إلى طبق البطيخ والجبنة الشهي؛ فيما تتضمن الأطباق الرئيسة مجموعة متنوعة من أصناف كبد الأوز اللذيذ، الذي يُقدم بنكهات عديدة لتلبية أذواق الضيوف. ولعشاق المأكولات البحرية، يقدم الفندق المحار الطازج في طبق من الثلج، إلى جانب تشكيلة مميزة من الساشيمي. هذا ويحظى الضيوف ممّن ينشدون تناول نكهاتٍ أكثر غنى، بفرصة الاستمتاع بالكافيار وفطائر «بليني» لذيذة المذاق، بالإضافة إلى العديد من الأطايب الشهية. كما سيعدّ الطهاة في محطات الطهو الحية تشكيلة الأطباق التقليدية مثل لحم الضأن المشوي، وطبق سيقان الضأن بصلصة الأعشاب الفرنسية، وطبق الروبيان المشطور بصلصة «فيرجن»، إلى جانب طبق الإسكالوب المشوح الذي يُقدّم مع صلصة الكمأة وبطاطس بارمنتيه.

يعِد «تريتور برانش» ضيوفه من الأصدقاء والعائلات في عيد الفصح بتجربة استثنائية غنية بالأطايب الفاخرة والمشاهد الخلابة لخور دبي.