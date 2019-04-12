الامارات | نصائح في تنسيق الأزياء المحتشمة

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح في تنسيق الأزياء المحتشمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما يسعى الجميع إلى ارتداء أفضل ما لديهم للحصول على أجمل إطلالة ندرك أن الوقت قد حان لكأس دبي العالمي. وبالنظر إلى قواعد اللباس في هذا الحدث، والتي عادة ما تكون الكاجوال الأنيق، فلماذا لا نأخذ موضة العبايات في هذا السباق السنوي في عين الاعتبار.

بالتالي نصائح مقدمة من خبراء الأزياء في «ديفا عباية كوتور»:

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