الامارات | «ولاونج 101».. أطباق شهية من أعماق البحار

شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاونج 101».. أطباق شهية من أعماق البحار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مطعم «ولاونج 101»، أخيراً، قائمة مأكولات بحرية جديدة وشهية تحت إشراف الشيف يانيك ألينو الحائز ثلاث نجمات ميشلان. وتجدر الإشارة إلى أنّ ألينو يتولّى حالياً الإشراف على تحضير الطعام في كل مطاعم واستراحات منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة. ما إن تطأ قدماك عتبة مطعم 101 حتى تجد أنّ ديكوره قد استوحي من معرض الفنان الشهير داميان هيرست، كما أنّ كلّ تفاصيله تحتفي بموقع المطعم المطلّ على البحر، بدءاً من أدوات المائدة المصممة بنمط حراشف السمك وصولاً إلى القائمة الفاخرة التي تزخر بأجود أنواع المأكولات البحرية.

يشرف الترّاس الممتد فوق سطح المياه والمحاذي لمرسى المنتجع الخاص على مناظر بانورامية للبحر وأفق دبي المتلألئ، ويشكّل بالتالي ملاذاً لا يعلى عليه للانغماس في أجواء من الفخامة والسكينة. كما يمكن للضيوف الوصول إلى هذا اللاونج الأنيق على متن اليخت أو الرصيف البحري من منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة، للاستمتاع بوجبة طعام فاخرة وتأمّل منظر البحر الخلاب. ولتبدأ عطلة نهاية الأسبوع بطريقة رائعة، ما عليك سوى الاحتفال ليلاً على وقع العروض الموسيقية الحية وأنغام الدي جاي المقيم في المنتجع.