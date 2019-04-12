محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يعد الكركم من أبرز التوابل المستخدمة في المطبخ المصري لإعداد الكثير من الأطعمة خاصة لأنه يضفي لون ومذاق مميز للطعام، هذا إلى جانب أن له كثير من الفوائد الصحية فهو صديق للكبد والبشرة، وكذلك للدماغ، ولكن لا قيمة له بدون إضافة الفلفل الأسود، فما أبرز فوائده، وما سر ارتباطه بالفلفل الأسود. لمزيد عن علاقة تناول الكركم بصحة الكبد.. اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر سر يربط بينه وبين الفلفل ..الكركم يطيل عمر الكبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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