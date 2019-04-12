تعرفي على مخاطر عدم إزالة الماسكرا قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

نُعد الماسكارا أحد أهم الأدوات التجميلية التي تعتمد عليها كثير من السيدات التي تحرص على الظهور بشكل أنيق ومميز بشكل يومي، إلا أن هناك أثار لاستخدام الماسكارا باستمرار والتي يمكن أن تكون ضارة لرموش عينيكِ.

ويخطىء كثير من النساء عند تركهن للماسكارا على الرموش حتى صباح اليوم التالي، وقد يتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة، فحسب الأبحاث الأمريكية قد يتسبب عدم إزالة الماسكارا عند النوم في فقدان البصر على المدى البعيد، إذ أن الماسكارا تتسبب في جفاف الجلد سواء كانت من النوع العادي أو المائية، ويمكن النظر في أنواع التي تحتوي على مكيفات أو المرطبات- وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

كما تبين من خلال الفحص أن الماسكار تترك أثار لبثور صغيرة سوداء تحت الجفن بسبب بقايا الماسكارا. لذا أشارت البحوث إلى ضرورة غسل الرموش من الماسكارا ليلًا باستخدام مزيل المكياج أو استخدام زيت الزيتون والماء لإزالة الماسكارا غير مقاومة للماء.

Advertisements

وهناك بعض العادات والطرق البسيطة يجب عليكِ اتباعها لتجنب الإصابة بأي أمراض

- غسل الرموش من الماسكارا قبل النوم.

- استبدال الماسكارا الخاصة بك على أساس يومي، بحد أقصى من 3 - 4 أشهر.

- تجنب فرك العينين تمامًا بسبب وجود بكتيريا وغبار يتراكم في الماسكارا.