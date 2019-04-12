2.700 لتر من الماء.. هذا ما تتكلفه الطبيعة حتى ترتدي قميصك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

ربما أغلبنا على علم بأن الملابس التي نرتديها مصنوعة من القطن أو الألياف والبوليتسر وغيرها من الخامات الشائعة التي تستخدم في صناعتها، ولكن القليلون يعلمون عن صناعتها ومراحل إنتاجها، بداية من الخامات المستخدمة وصولًا بالماكينات الصناعية حتى تصل بين أيدينا.

لذا قد يندهش كثير منا عندما يعلم أن القمصان التي نرتديها لها تأثير كبير على الطبيعة والبيئة من حولنا، وقد يثير ذلك فضولنا حول الاهتمام بالإطلاع حول مجال صناعات الملابس.

توثر صناعة الملابس على البيئة والطبيعة بشكل واضح إذ أن إنتاج الملابس يُعد مسؤولًا عن الابنعاث بنسبة 10% الناتجة عن الغازات الدفينة، لدرجة تصل إلى مستوى إنتاج تلك الصناعة للغاز يتعدى ما تنتجه الطائرات والسفن مجتمعة.

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كما أن تلك الصناعة الضخمة تتسبب في كل ثانية تمر، في إحراق ما يعادل حاوية من النسيج، والتخلص منها في مكبات النفايات.

وقد يندهش البعض إذا علم أن قميص قطني واحد من الذي يرتديه يحتاج إلى نحو 2.700 لتر من الماء. والذي يعادل ما يشربه الإنسان لمدة عامين ونصف.

بالإضافة إلى أن صناعة بنطلون واحد من الجينز كافِ لإطلاق ابنعاثات كربونية تعادل القيادة لمسافة 69 ميلًا، ووفقًا للتقارير والأبحاث فإنه يتم قطع نحو 120 مليون شجرة كل عام من أجل صناعة الملابس.

غير أن 30% من أنسجة "الرايون" و"الفيسكوز" اللازمان لصناعة الملابس تأتي أغلبها من غابات وأشجار مهددة بالإنقراض. و16% من المبيدات الحشرية تستخدم في زراعة القطن كل عام. وبالتالي فإن المواد الكيمائية تتحلل في التربة وتلوث المياه.