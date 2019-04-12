6 فوائد لزيت الزيتون

يستخدم زيت الزيتون في استخدامات متعددة سواء في المطبخ أو الطب حيث يعتبر غذائي صحي حيث يحتوي على المواد الغنية بالدهون والفيتامينات.

وقدم موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، أبرز فوائد زيت الزيتون لجسم الإنسان، حيث يعتبر مضاد حيوي لحماية الجسم من الأمراض والعدوى.

يعمل على تعزيز عملية الهضم وحركة القولون ويقي من الإمساك.

2- ينقي الكبد:

يتميز زيت الزيتون بدوره المهم للكبد، فهو المسؤول عن تنظيف كل أعضاء الجسم الداخلية، ويمكن خلط ملعقتين من زيت الزيتون على عصير ليمون وتناولهم لتنقية الكبد من السموم.

Advertisements

3- يخفض الوزن:

يحتوي زيت الزيتون على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية، التي تساعد في الامتلاء والشبع.

4- يقوي مناعة الجسم:

تلعب الأحماض الأمينية دور مهم في تقوية مناعة الجسم، وبالتالي تعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

يعتبر زيت الزيتون من أفضل الوسائل لزيادة الكوليسترول المفيد في الجسم، لأنه يخفض من الكوليسترول الضار.

6- يقلل الالتهابات:

يتميز زيت الزيتون بفوائده المضادة للالتهابات، وأثبتت الدراسات أن تناول نحو 3 إلى 4 معالق من زيت الزيتون يعطي تأثير "أيبوبروفين" نفسه.

​