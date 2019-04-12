أعراض الضغط النفسي.. مشاكل في العيون وصداع

يصاب البعض نتيجة كثرة الضغوط والمسؤوليات بالضغط النفسي، ويأتي مصاحبًا للشعور بالتعب والإرهاق، ويرافقه سوء في التغذية وانعدام النشاط الرياضي، وتقلب في النوم، ومن أعراض الضغط النفسي كما ذكره موقع "daily medical".

أمراض القلب

حيث يعمل الضغط النفسي على زيادة سرعة الدورة الدموية، مما يؤثر على عضلة القلب.

الاضطرابات الجنسية

فالضغط النفسي تأثير كبير على الرغبة الجنسية، مما يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية.

الصداع

من أعراض الضغط النفسي الشعور بالصداع المفاجىء دون وجود أسباب لذلك.

الغثيان

فالضغط النفسي يؤدى إلى الشعور بالغثيان بشكل مستمر نتيجة تدهور الحالة النفسية.

زيادة الوزن

الضغط النفسي يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل مفاجىء.

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الرغبة في تناول الحلويات

تزيد الرغبة بتناول الحلويات للأشخاص أصحاب الضغط النفسي مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

آلام الظهر

نتيجة الضغوط النفسية التي يتعرض لها البعض تزداد آلام الظهر.

مشكلات العيون

يتسبب الضغط النفسي في حدوث مشكلات العيون، وقد يؤدي التوتر إلى فقدان البصر.

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