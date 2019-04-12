قالت الفنانة كارول سماحة، إنها مرت بمرحلة عائلية صعبة، خلال العام الماضي، خاصة بعد مرض زوجها، وظلت حوالي 4 أشهر بالمستشفى، مشيرة إلى أنها فضلت عدم الإفصاح عن مرض زوجها، حتى لا تحدث ضجة في وسائل الإعلام.
وأضافت "سماحة"، خلال استضافتها في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، أن الأمور العائلية دائما توضع قبل أي شيء، لأن العائلة هي الرابط والأساس لأي شخص، موضحة أنها اختفت بشكل كبير عن الساحة الفنية في تلك الفترة، ولم تستطع التركيز في العمل نهائيا.
وأشارت إلى أنها ظلت جالسة بالمستشفى بجوار زوجها منذ شهر فبراير وحتى يونيو 2018، موضحة أن زوجها أصبح بصحة جيدة الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة: عائلتي قبل أي شيء.. ومرض زوجي وراء اختفائي عن الساحة الفنية 4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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