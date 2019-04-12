العسيلي عن الغناء في حفل طلاق: أوافق.. "بحترم الناس اللي بيعملوه"

وجه الفنان محمود العسيلي، الشكر والتقدير للشاعر أمين طعيمة، بسبب دعمه في الغناء وإمداده بكلمات أغاني أكثر من رائعة، مضيفا: "طعيمة فرق معايا كتير جدًا، إحنا بنديله الفكرة، وهو يكتب أجمل الكلمات".

وأضاف "العسيلي"، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، مع الفنانة التونسية لطيفة، على قناتي "أبو ظبي" و "dmc"، أنه يوافق على إحياء حفل طلاق، مستطردًا: "ممكن أغني فيه عادي، أنا بحترم اللي بيعمل النوع ده من الحفلات".

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واستطرد: "اللي بيعملوا الحفلات دي، معناها إن عندهم الشجاعة إنهم يعترفوا إن حياتهم أحسن وهما بُعاد، أغني عادي جدًا في الحفلات دي، عندي أغاني "مش مضمون، وفوقي، وحكايتي معاك"، في المناسبات دي، ولو عاوزين كآبة، نغني كآبة".

"حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي، تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي، ويمثل حالة من المزج بين الحوار اللطيف والمرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.

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