أخصائية نساء وتوليد توضح كيفية الحصول على "شهادة العذرية"

لأسباب متباينة ما بين الأعذار الطبية والتعرض الحوادث المؤلمة بمنطقة الحوض أو تصادم قوى نتيجة بعض الحركات العنيفة في بعض الرياضات، قد تتعرض بعض الفتيات لفض "غشاء البكارة"، ما يستلزم إثبات ذلك من خلال "شهادة العذرية".

نسمة محمد سالم، أخصائية النساء والتوليد ردت في تصريحات لـ"هن"، على التساؤلات حول هذا النوع من الشهادات:

ما هي شهادة العذرية؟

تقرير طبي، يستخرج لشرح الوضع الحالي لـ"غشاء البكارة"، والأضرار التي لاحقت به بشكل علمي مفصل، نتيجة إلحاق ضرر في ذلك المنطقة بسبب إجراء عملية جراحية به، أو وقوع حادثة أثرت عليه.

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ما هي الحالات التي يحق لها استخراج الشهادة؟

1- الحالات التي خضعت لعملية جراحية أثرت على الغشاء، مثل إجراء قطع جزئي من الغشاء، للفتيات اللاتي وُلدن بدون فتحة تسمح بنزول الدورة الشهرية، أو الحصول على عينة لوجود نزيف مهبلي، والاشتباه في الإصابة بأورام بالرحم وعنق الرحم أو المهبل.

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2- حدوث حادث قوي بمنطقة الحوض.

3- إجراء تمارين رياضية عنيفة.

4- التعرض لهتك عرض.

وفي آخر ثلاث حالات، يستلزم لإجراء فحص من الطب الشرعي، لتحديد توقيت فقدان جزء من الغشاء أو فضه بالكامل، ويشمل التقرير كتابة "إدعاء" الفتاة حول حادثة الفقد الممثلة في حادث أو رياضة عنيفة.

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من أين تستخرج؟

في حالة تأثر جزء من غشاء البكارة بسبب تدخل جراحي، يتم الحصول على الشهادة من الطبيب المختص وإدارة المستشفى، أما في حالة تأثر الغشاء خارج المستشفى، يتوجب الذهاب للطبيب الشرعي.

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