رضوى الشربيني: "فيه لذة بنشعر بيها لما نقول لأ للمهانة"

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل السيدات خلال تقديمها برنامج " هي وبس"، الذي يُعرض على قناة "CBC سفرة"، حيث شددت على ضرورة اختيار السيدات المعركة الخاصة بها، "لازم كل واحدة تعرف المعركة اللي تستاهل تخشها واللي ممكن تتعور فيها، وإيه المعركة اللي متستهلش".

وأضافت "الشربيني": "فيه لذة بنشعر بيها لما نقول لأ للمهانة والإهانة، فيه ناس تستاهل طيبة الواحدة وجدعنتها وفيه ناس متستهلش، لازم الواحدة فينا تشوف مين اللي يستاهل يأخذ فرصة واتنين وتلاتة وأربعه".

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وتابعت: "لازم الست تعرف مين الناس اللي داخلين في حياتها وميستهلوش أصلا يكونوا فيها".

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