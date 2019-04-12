رضوى الشربيني: "لازم يكون عندك استعداد تتقبلي المصائب"

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنه لا يوجد أي شخص سواء شاب أو فتاة يظل سعيد طول الوقت أو حزين طوال الوقت، موجهة حديثها للسيدات: "لازم يكون عندك استعداد إنك تتقبلي المصائب ويكون عندك مرونة".

وأضافت الشربيني، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، أنه يجب على كل سيدة الموازنة بين الأشخاص في حياتها، ومن تحبهم بصدق ويحبونها، ومن هم يسببون ضررًا لها، موضحًة أن هناك ضرر نفسي قد تتعرض له اي سيدة جراء علاقتها بالمواطنين.

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وأوضحت: "فيه ناس تستاهل عطفك وحنانك وناس لا، فيه ناس تستاهل نعاملهم بمودة وفرص كتير وفيه ناس لا، أهدافك ونجاحك وشغلك ودراستك شيء مهم جدا، الاهتمام بجسمك وشعرك ينعكس على نفسيك بشكل إيجابي".

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