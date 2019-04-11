هل تناول البانادول مع المشروبات الغازية يهددك بالوفاة؟.. إليك الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو زيد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الشائعات التي تشير إلى أن تناول المسكنات، مثل البنادول، مع المشروبات الغازية يتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، التي قد تصل إلى حد الوفاة، فما صحة ذلك؟ لميزد عن تناول البانادول مع المشروبات الغازية.. اضغط هنا

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