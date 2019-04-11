بـ 5 خطوات بسيطة.. "إزاي تغيري ديكور منزلك استعدادا للصيف؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - رشا المنيري:

مع تغير فصول السنة تحرص بعض الأسر على إدخال تغييرات على ديكور المنازل والشقق، لجعل البيت يشع بهجة وسعادة، وتمنح شعورًا بالتجديد. في السطور التالية، نقدم لكم 5 نصائح مقدمة من علاء فاروق، مهندس الديكور، رغم بساطتها إلا أنها تحدث فارقًا كبيرًا في شكل المنزل.

في البداية؛ قال فاروق، إن الديكور ليس فقط ألوان جدران أو قطع أثاث وإكسسوارات، ولكن هو أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن تصميم البيت يبدأ أولًا من داخلك سواء باهتماماتك، أو أسلوب حياتك عامة، بحيث يكون كل ركن هو بمثابة انعكاس لشخصيتك.

1 - اجعلي منزلك بألوان الصيف

- اجعلي منزلك مصدرًا للطاقة والحيوية بطلاء أحد جدران الغرفة بلون صيفي مثل "الزهري أو البنفسجي أو من خلال إضافة ورق حائط ملون.

2 - استخدام ستائر عازلة للحرارة

للحد من درجة حرارة الغرفة يجب استخدام ستائر عازلة للحرارة، وذلك لتبريد الغرفة أكثر.

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3 - استخدام النباتات الطبيعية

النباتات من أكثر اللمسات الساحرة في الديكور والتي تساعد على الشعور بالطاقة والحيوية ويمكنك الحصول عليها واختيار المناسب بالضغط هنا

4 - تغيير ديكور غرفة الجلوس

غرفة الجلوس تعتبر بمثابة قلب المنزل، فهي التي يجتمع بها أفراد الأسرة ويقضون أغلب أوقاتهم، فإن تجديدها أو تغييرها يعد مفيدا للغاية، فيمكن شراء طقم كنب جديد أو تنجيد الطقم الحالي أو إضافة وسائد ملونة وإكسسوارات بسيطة

5 - إعادة ترتيب المنزل

إعادة ترتيب قطع الأثاث من أبسط الطرق وأسهلها للتجديد وكسر الروتين، وتجديد المساحات في المنزل. وفي النهاية يمكنك أيضًا تزيين منزلك بديكورات من رحلاتك كالأصداف المميزة أو الأحجار الملونة مما يمنح منزلك لمسة شخصية فريدة.