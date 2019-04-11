انت الان تتابع تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يقبّل قدم رئيس جنوب السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 09:53 مساءً - قبّل بابا الفاتيكان فرنسيس، قدمي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار، ودعاهما إلى الحفاظ على السلام في بلادهما، وتجنيبها حرباً أهلية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام دولية، اليوم الخميس، بابا الفاتيكان وهو يركع ليقبل قدمي ميارديت ومشار، وهو ما أثار استغراب كثيرين إزاء هذه الفعلة غير المسبوقة.

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وحث البابا رئيس جنوب السودان ونائبه السابق، الذي تحول لاحقاً إلى زعيم المتمردين، على احترام الهدنة، والوفاء بالتزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية في مايو المقبل، وفقاً لاتفاق السلام الموقع بين أطراف الصراع بالبلاد، في سبتمبر الماضي.

ووصل وفد رفيع من جنوب السودان يضم ميارديت ومشار إلى جانب مسؤولين آخرين في حكومة البلاد، و8 أعضاء في مجلس الكنائس في جنوب السودان، إلى الفاتيكان.

ويشارك هؤلاء في "لقاء روحي خاص" نظمته أمانة دولة الفاتيكان، ومكتب رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي (الزعيم الروحي للكنيسة الإنجليكية)، من أجل دعم المصالحة في هذا البلد يومي الـ 10 والـ11 من أبريل الجاري.