صداقة وحب وانفصال بسبب الغيرة.. قصة زواج عبلة كامل ومحمود الجندي

علاقة زواج لم يكتب لها النجاة، بعد أن استمرت لنحو عامين بين الفنان الراجل محمود الجندي والنجمة القديرة عبلة كامل، والتي بدأت خلال أولى أعمالهما الشهد والدموع.

في أكثر من حوار ذكر الفنان محمود الجندي، النجمة عبلة كامل وقصة زواجهما، فخلال استضافته ببرنامج "ست الحسن" مع الإعلامية شريهان أبوالحسن، ذكر أنه تزوج "كامل" في أكتوبر 2003، بعد أن جمعهما فيلم الطوفان، الذي رشحها فيه للمخرج بشير الديك، والذي أوضح أنه لم يكن بينهما سابق معرفة خلاله لكن الدور كان يحتاج لممثلة بقدر عبلة كامل، وكان اللقاء الأول.

عودة للقاءات في مسلسل حديث الصباح والمساء، ليجسد أمامها دور الزوج "الشيخ معاوية" الرجل الأزهري المحب لأسرته ومخلص لله، لتقف أمامه "جليلة" النجمة عبلة كامل في دور الزوجة المطيعة التي تنجب لها الأولاد والبنات وترعاهم رغم سجن زوجها، لتضيف إلى صداقتهما التي استمرت منذ فيلم الطوفان فصلا جديدا، يروي "الجندي" عنه: "بعد وفاة زوجتي كنت محتاج واحدة تاخد بالها مني وأعجبت بعبلة لإنسانيتها وإنها شبه الستات المصرية وزيي من الفلاحين وعندها طباعنا وأخلاقنا والقيم اللي اتربينا عليها واتجوزنا بعد ما اتفقنا على إننا نراعي ربنا في بعض".

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عامان من الزواج الهادئ، مرا على الزوجين في سلام قبل أن يقررا إعلان طلاقهما في 2005، بسبب ما وصفه "الجندي" بـ"الغيرة الفنية" موضحًا خلال برنامج "حفلة" للإعلامية سمر يسري، موضحًا أنه لم يتقبل غيابها في التصوير ساعات طويلة، مضيفًا: "كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها موجودة، وكمان هي ليها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيا أووي، وخاصة أنهم يختاروني معها في الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر في العلاقة، وده مش أصول البيت اللي أتربيت فيه.. وده أثر على العلاقة لحد ما اتفقنا على الإنفصال بناء عن رغبتها وده كان اتفقنا إننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش".

وتوفي الفنان القدير محمود الجندي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما، ومن المقرر إقامة العزاء في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير في البحيرة، اليوم.

وقدم الجندي العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والدراما، أشهرها مسرحيات "علشان خاطر عيونك، بالو بالو، إنها حقا عائلة محترمة"، وفي الدراما: "الشهد والدموع، دموع في عيون وقحة، ابن حلال"، وفي السينما قدم "شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، التوت والنبوت".

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