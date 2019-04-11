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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس سرًا كبيرًا أنْ سترة البلايزر، هي سلاح جاهز في خزانة كل فتاة محبة للأزياء. فمن الضروريّ أنْ يكون هذا العنصر الأساسيّ في خزانة ملابسكِ في لوحة ألوان مختلفة، كاللون الأسود، والأزرق، الدّاكن، إلى جانب لون مشرق، كالأحمر الجريء، أو الباستيل الورديّ.
لكنّه حان الوقت في هذا الموسم، لإضافة سترة البلايزر بلون آخر في خزانتكِ، وبالتّحديد اللون الأبيض النّاصع، والذي سترينه في كلّ مكان.
ويُنصح باختيار سترة البلايزر، بنمط الأزرار المزدوجة بالأبيض النّاصع، ويمكنكِ اختيارها بأقمشة متنوّعة، كالأقمشة الخفيفة، كالكتان، أو القطن، وأقمشة الألياف، المصنوعة من الأكريليك، أو أقمشة ناعمة، كالكريب و الحرير.
ويمكن ارتداؤها كذلك، كجزء من إطلالة المكتب، للحصول على مظهر أكثر أناقة، أو كجزء من إطلالتكِ المسائية، مع شورت قصير، أو لوحدها بنمط الفستان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدي صيحة سترة البلايزر التي ستُسيطرُ هذا الرّبيع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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