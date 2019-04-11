انت الان تتابع تفاصيل خبر دار التقويم القطري تحدد تاريخ شهر رمضان فلكياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 مساءً - أعلنت دار التقويم القطري أن يوم الاثنين 6 مايو 2019 هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، ويوم الأحد 5 مايو 2019 هو غاية شهر شعبان لعام 1440هـ فلكياً.

وأكدت دار التقويم القطري في بيان لها، اليوم الخميس، أنه طبقاً للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون، فإن هلال شهر رمضان لهذا العام سوف يولد في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 5 مايو، وتحديداً عند الساعة الواحدة والدقيقة السابعة والأربعين صباحاً بتوقيت الدوحة المحلي.

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وبينت دار التقويم أن القرار الشرعي بدخول شهر رمضان لهذا العام يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأكد بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، أن هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام سوف يغرب عند الساعة السادسة وسبع وثلاثين دقيقة بتوقيت الدوحة، في حين ستغرب شمس الأحد عن سماء دولة قطر عند الساعة السادسة وست دقائق مساء.

وقال مرزوق: "هلال شهر رمضان المبارك سيمكث في السماء بعد غروب شمس الأحد مدة قدرها إحدى وثلاثين دقيقة".