"إرمنيجيلدو زينيا" تستلهم تشكيلتها الرجالية الجديدة مِن عالم التنس

استلهمت علامة "Z ZEGNA" أفكار تشكيلة ملابسها الرجالية الجديدة من ولع عائلة "ZEGNA" الذي لا ينتهي أبدا برياضة التنس، وبدا من الواضح مدى تأثر التشكيلة بعالم التنس، وجاءت قطعها متعددة الأوجه ومتجذرة في البراعة الأنيقة التي تتميز بها تلك الرياضة.

وقررت العلامة للاحتفال بفكرة الموسم الرئيسية، الاستعانة بلاعب التنس الألماني الشاب، ألكسندر زفيريف، المصنف رقم 3 عالميا ليكون الوجه الدعائي الرسمي لها ولمنتجاتها، وأهم ما تميزت به تلك التشكيلة الجديدة لربيع وصيف 2019 هو جمعها بين الصيحات العصرية الأنيقة والسمات العملية.

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