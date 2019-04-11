محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:
طيلة 65 عامًا تربعت الملكة إليزابيث بجدارة على كرسي العرش، حتى وقتنا هذا وهي في عمر الـ93 عامًا مازالت رمزًا للمملكة البريطانية، وخلال هذه الفترة شهدت الملكة على كثير من الأحداث، وقابلت كثير من المشاهير ونخبة من السياسيين حول العالم.
وما زالت الملكة قادرة على اتباع تقاليد وقواعد الإتيكيت الملكية بشكل مميز في المناسبات العامة، كما أنها تتمتع بصحة جيدة لدرجة أنها تقود سيارتها "Range Rover"، كما إنها تحافظ على حضور أكثر من 400 حفل وحدث سنوياً، وخلال هذه المسيرة شهدت بعض الحفلات أخطاء لقواعد البوتوكول وقع فيها بعض المشاهير أثناء لقاءهم مع الملكة إليزابيث - وفق ما نشره موقع "Brightside". ويمكنكم الإطلاع عليها من خلال الصفحات التالية..
كانت هذه تفاصيل خبر "شعروا بالخجل".. مشاهير ارتكبوا أخطاءً أثناء لقاءهم مع الملكة إليزابيث (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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