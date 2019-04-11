"بياخدوها يعدموها".. كيف تستعيد الـ"فيزا كارد" في حال سحبتها الـ"ATM"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تعد البطاقة الائتمانية أسرع وسيلة لسحب و ادخار الأموال، وبسبب المشاكل التقنية يصاب البعض بحالة من الذعر والهلع نتيجة ابتلاع الصراف الآلي الفيزا كارد الخاصة بهم، فنرى أفعالا غير صحيحة من بعض الأشخاص مثل ضرب الآلة بعنف.

وتوجد بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لاستعادة بطاقة الصراف الآلي، ولكن في البداية توجد بعض الأسباب لسحب البطاقة عليكم معرفتها بحسب علاء محمد، موظف خدمة العملاء بأحد البنوك الشهيرة، وهي كالتالي:

1 - عند سحب ماكينات الصراف الآلي لـ"الفيزا كارد" أوتوماتيكيًا، يكون ذلك بسبب تكرار إدخال الرقم السرى لثلاث مرات بالخطأ خلال 24 ساعة.

2- انتهاء مدة صلاحية الفيزا أو الـ(Expiration Date)

3- في حال فقدان البطاقة الخاصة بكم أو سرقتها، ومحاولة شخص آخر لاستخدامها، في هذه الحالة يتعرف البنك على أنها ليست ملكه، فيسحبها فورًا.

4- عند إدخال الفيزا كارت، والتأخر في كتابة الرقم السري، أو الـ" الباسورد".

5- والتأخر أيضًا في سحب البطاقة بعد الانتهاء من العملية.

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لكن.. ما طريقة استعادة بطاقة الائتمان بعد سحبها من الصراف الآلي؟

كخطوة أولى؛ يجب عليك الاتصال في جميع الأحوال بخدمة عملاء البنك فورًا، وإبلاغهم بوقت ومكان حدوث السحب، ويفضل البقاء لدقائق بجانب الماكينة بهدوء، وغالبًا ما يحدث الآتي:

أولًا:

إذا كانت ماكينة الصراف ملحقة بالبنك أو الفرع نفسه عادة يقوم فرع البنك الأقرب لماكينة الصراف بالاحتفاظ بـ كارت الفيزا بعد استخراجه من ماكينة الصراف حتي يأتي صاحب الكارت في اليوم التالي، ويتم استلامه بإثبات الشخصية، لذا يفضل دائمًا استخدام الفيزا في ماكينة متصلة بالبنك لسهولة استعادة الكارت.

ثانيًا:

أما إذا كانت الماكينة خارج الفرع، كالموجودة في الشوارع والمولات، فأغلب الأحيان تكون تابعة لشركات خاصة، وعليك التوجه إلى أقرب فرع للبنك التابع له، واستخراج بدل فاقد.

ثالثًا:

في حالة سحب الفيزا الـ" payroll" الزرقاء المخصصة للمرتبات سواء التابعة للحكومة أو للقطاع الخاص، يتم استرجاعها من مكان العمل الخاص بك، ويتم التبليغ عنها أيضًا لخدمة عملاء البنك، لكن يتم تسليمها من مقر العمل وليس من الفرع.