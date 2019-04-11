مفيدة لمرضى الربو.. 10 فوائد صحية للملوخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي الملوخية وجبة لذيذة غنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة للاستمتاع بصحة الجسم وحمايته من المشكلات الصحية. "الكونسلتو" يستعرض 10 فوائد صحية للملوخية، وفقًا لموقع "health benefits times"، كالتالي: لمزيد عن الفوائد الصحية لمرضى الربو.. اضغط هنا

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