سيارة تدهس مدرب منتخب الأرجنتين.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، لحادث دهس من قبل سيارة صدمته أثناء ركوبه دراجته الهوائية في جزيرة مايوركا الإسبانية.
الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أفاد عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن سكالوني كان ضحية حادث غير خطر، أثناء ركوبه دراجته، مشيراً إلى أن المدرب نقل إلى المستشفى.
السلطات البلدية ذكرت أن سائق السيارة هو من قام بالاتصال بالشرطة، وخدمات الإسعاف لنقل المدرب لتلقي العلاج في المستشفى.
المدرب البالغ من العمر 40 عاماً، نشر في وقت لاحق صورة له في حسابه الرسمي على “تويتر” وهو يضع ضمادات فوق وأسفل عينه اليسرى وعلى أنفه وجبهته، وكتب قائلا: شكرا جزيلا على الرسائل، عدة غرز والآن عدت للمنزل.
صحيفة “إلموندو” الإسبانية، كانت قد ذكرت أن سكالوني، الذي عُين مدربا للأرجنتين في نوفمبر الماضي، نُقل لمستشفى يونيفرسيتاريو سون إسباسيس بالجزيرة الإسبانية بعد تعرضه لإصابات متعددة.
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن أن ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الوطني خرج من مستشفى في مايوركا بعد أن صدمته سيارة أثناء ركوبه دراجته، وذلك بعد تلقيه العلاج وتحسن حالته.
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