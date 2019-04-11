انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. جاموسة تنجو من تمساح ومجموعة أسود بأعجوبة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 05:56 مساءً - كشف مقطع فيديو مصوَّر تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، تعرُّض جاموسة لموقف خطير، لكنها نجت منه بأعجوبة.
وبحسب ما أظهره المقطع المصوَّر، فقد هاجمت مجموعة من الأسود جاموسة، محاوِلةً افتراسها؛ وهو ما اضطرها إلى النزول في النهر.
لكن نزولها إلى النهر لم يكن خياراً صحيحاً؛ حيث هاجمها تمساح وانقضَّ عليها عدة مرات وهي تسبح، لكنها في النهاية قررت الخروج إلى اليابسة ومواجهة الأُسود.
وفي مطاردات متبادلة بينها وبين الأسود وجدت الجاموسة أخيراً النجدة والخلاص من هذا الموقف المميت؛ حيث هبّ قطيع من الجاموس لنصرتها، فلاذت الأُسود بالفرار لتَسلم الجاموسة.
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