بالصور| أنغام تعانق زينة.. والجمهور: "كده أحمد عز هيعيط"

صورة نشرتها الفنانة زينة برفقة المطربة أنغام، في نفس اليوم الذي حصلت فيه حكم من محكمة الأسرة بزيادة نفقة طفليها من طليقها الفنان أحمد عز.

الكثير اعتبر الصورة وصلة دعم نسوية، بعدما مرا "زينة" و"أنغام" بتجربة الطلاق من أحمد عز، وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات والمشاركات.

وظهرت زينة بإطلالة "سمي فورمال"، عبارة عن سترة زرقاء متوسطة الطول، و"جيب" منقوشة، خلال احتضانها المطربة المطلة بفستان ذهبي لامع وطويل.

الصورة نشرتها زينة عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام"، خلال فعاليات حفل إطلاق ألبوم أنغام "حالة خاصة جدا"، في القاهرة.

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وتداول محبي الفنانين الصورة، التي حققت آلاف المشاركات والتعليقات، أبرزها: "أنتو بتغيظوا أحمد عز"، و"كده هتخلوا أحمد عز يعيط"، و"فنانات مصر الجُمال".

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وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت بزيادة نفقة الفنانة زينة، الذي يدفعها "عز"، لتصل إلى 30 ألف جنيه شهريا، بدلا من 20 ألف.

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يذكر أنه أنغام وزينة تعاونا في رمضان الماضي، حيث غنت الأولى تتر مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، من بطولة الأخيرة. والأغنية تحمل اسم "100 صورة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، ووصفتها زينة بـ"نجمة الغناء الأولى في مصر والوطن العربي.. أحلى صوت وأرق إحساس".

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