"القومي للمرأة" ينظم ماراثون لذوي القدرات.. "امشي وأعمل فرق"

نظمت لجنة المرأة لذوي الإعاقة بالمجلس القومي للمراة، بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، ماراثون رياضيا للتوحد تحت شعار "امشي وأعمل فرق".

يأتي ذلك ضمن الحملة القومية الخامسة عشر للتوحد "انشروا – شجعوا – عززوا" داخل حديقة الطفل، في مدينة نصر.

وكان من ضمن الحضور الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة ومها هلال، مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ومشاركة شباب وفتيات من ذوي إعاقة التوحد وعدد من جمعيات المجتمع المدني المعنيين بشؤون التوحد.

وأعربت مها هلال، عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين بالماراثون، موضحة أن الهدف الرئيس من الفاعلية تنمية قدرات الأشخاص ذو الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.

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كما أكدت "مها" أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، يكفل الحقوق الكاملة لهم ويراعي دمجهم في المجتمع اجتماعيا ورياضيا وثقافيا.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالماراثون، مؤكدين أن تلك الفاعليات تعبر عن اهتمام المجلس القومي للمرأة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.

وفي نهاية الماراثون، قدم مجموعة من الشباب المشاركين فقرات غنائية وطنية، تعبيرا عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الماراثون.

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