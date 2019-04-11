عمره 13 عاما.. شاهد كيف فقد أسمن طفل في العالم وزنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي قبل ثلاثة أعوام كان الطفل الإندونيسي، أريا بيرامانا، - البالغ من العمر آنذاك عشرة أعوام يصنف كأسمن طفل في العالم بوزن يقدر بـ 191 كيلو جرام . لقراءة الموضوع كاملا.. اضغط هنا

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