أخطاء نرتكبها عند تجميد "الدجاج".. تجنبيها في "خزين رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

تحرص العديد من الأمهات خلال هذه الأيام على الاستعداد لشهر رمضان المبارك بحفظ بعض المأكولات واللحوم في الثلاجات و"الديب فريزر" لتبقى لأطول مدة جاهزة للطهي مباشرة، وذلك توفيرًا للجهد خاصة للسيدات اللواتي يعملن.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم طريقة الحفظ الآمنة والصحيحة للدجاج، بحسب الدكتورة شرين علي، رئيس لجنة السلامة الغذائية بنقابة البيطريين، التي قالت إن هناك بعض الشروط يجب الالتزام بها عند حفظ وتجميد الدجاج قبل شهر رمضان، وأيضًا شروط استخراجها لتلافي بعض العادات غير الصحية لفك المواد المتجمدة.

في البداية، توجد عدة شروط لتجميد الفراخ بالثلاجات، وهي كالتالي:

1 - لابد من غسل الفراخ جيدًا قبل التخزين، وخاصة غسلها بالملح والخل والدقيق والمياه، وذلك على عكس ما يشاع عن غسلها فقط عند الطهي.

2 - التغليف الصحيح أهم ما يحفظ الدجاجة أثناء التجميد.. بشرط أن يكون "الكيس البلاستيك" سُمكه ثقيل وغير ملون.

3 - فرغي الهواء بين الدجاجة و"الكيس البلاستيك" حتى لا يتخلل الهواء الذي يحمل الميكروبات والبكتريا ويسبب أضرار تقلل من قيمتها الغذائية.

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4 - وعند الشراء يجب التأكد من عدم وجود فراغ بين الكيس والدجاج.. والتأكد من مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج قبل الشراء.

5 - تنصح الدكتورة شرين علي بطهي الدجاجة فور استخرجها من الثلاجة في مدة أقصاها 3 أيام فقط، ولا يُفضل تجميد الدجاجة أكثر من 6 أشهر.

وقالت رئيس لجنة السلامة الغذائية، هناك معايير سلامة وصحة يجب اتباعها عند ترك الدجاجة لتبرد استعدادًا للطهي:

1- عدم وضعها في المياه الساخنة لتصبح جاهزة للطهي بشكل سريع، لأنها قد تتفاعل مع بكتريا التجميد الخارجية، وتسبب بعض الإنزيمات الضارة على جلد الدجاجة.

ويفضل وضع الدجاجة المجمدة في الرف الأخير من الثلاجة حتى تبرد، أو تركها على رخامة المطبخ الجافة أو في صحن جاف، بعد تنظيفه.

2- يجب غسل الدجاجة مجددًا بالملح، والخل، والدقيق والمياه لنزع رائحة الزفرة من وقت التخزين.

3- لا يفضل إرجاع الدجاجة إلى الثلاجة مرة أخرى بعد "فكها" فهي عادة غير صحية.