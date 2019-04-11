للاستمتاع بالبحر.. كيف تحضري أغراض رحلة الشاطئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تكون رحلة الشاطئ بها الكثير من المتعة والاسترخاء، لكن يمكن أن تتحول رحلة الشاطئ إلى يوم سيء إذا نسيت إحضار أي شيء مثل واقي الأشعة الشمسية.

تحتاج تلك الرحلة إلى بعض الترتيب لكي تكون ممتعة، لذا قومي بترتيب رحلة الشاطئ قبلها بأيام، حسب موقع "wikihow".

1-تحضير أمتعة الرحلة

قومي بتحضير الملابس، أحضر رداء السباحة وبعض الملابس الإضافية لارتداءها أثناء رحلة العودة للمنزل حتى لا تبقى بالملابس المبتلة طوال اليوم.

تأكدي ايضًا من أن الملابس التي ترتديها مريحة لتبقى بها طوال اليوم، يمكنكِ إحضار المزيد من الملابس إذا كنتِ ستتوجهين إلى مكان آخر بعد الشاطئ.

لا تنسي إحضار حذاء جيد. قومي بإحضار صندل للشاطئ وحذاء للمياه لتكوني مستعدةً لأي شيء.

2-قومي بإحضار واقي أشعة الشمس.

أنتِ لا تريدين إفساد رحلة الشاطئ بحرق شمسي. ستساعد حماية نفسك من الشمس على إبقاء بشرتك تبدو شبابية وتحمي جلدك من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ابدأي باستخدام واقي أشعة الشمس بمعدل حماية 15 على الأقل. تأكدي من أنه يحمي من الأشعة فوق البنفسجية. لا تنسي استخدام مرطب الشفاة مع واقي أشعة الشمس لحماية شفاتك. تأكدي من إعادة وضعه باستمرار، خاصةً بعد التعرق أو السباحة في المياه.

اقتني نظارات الشمس والقبعة لتوفير بعض الحماية لوجهك وعينيكِ، لكن ارتداء ملابس بأكمام طويلة يمكن أن توفر حماية إضافية أيضًا. إذا كنتِ لا تريدين ارتداء ملابس إضافية، يمكنكِ استخدام مظلّة شاطئ بدلًا من ذلك.

3-أحضري شيئًا لتجلسين عليه.

يمكنكِ إحضار كرسي شاطئ أو منشفة، لكن إذا اخترتِ إحضار منشفة للجلوس، عليكِ إحضار واحدة أخرى للتنشيف. إذا اخترتِ إحضار كرسي بلاستيك، قد تحتاجين إلى إحضار منشفة إضافية لتضعيها على الكرسي لحمايته من الشمس أثناء عدم جلوسك عليه. يمكنكِ أيضًا إحضار غطاء قديم لا تبالي له إذا امتلأ بالرمل.

4- إحضار ملاءة كبيرة الحجم.

يمكنكِ وضع الحقائب والصندوق المبرّد على الأطراف لتثبيت الملاءة وتوفير مكان مريح لكِ ولعائلتك.

5-قومي بإحضار حقيبة إسعافات أولية.

بالطبع أنتِ لا تتمني أن يصاب أي شخص بأذى لكن وجود حقيبة إسعافات أولية ستفيد إذا جُرح أي شخص. يمكنكِ شراء حقيبة إسعافات أولية جاهزة أو تحضير واحدة بنفسك.

تأكدي من وجود بعض الأشياء في حقيبة الإسعافات الأولية مثل الأربطة ومضاد حيوي وأقراص مسكنة للآلام وميزان الحرارة، بالإضافة إلى دواء مضاد للإسهال.

تأكدي من أن لديك تشكيلة من الأربطة متضمنة رباط لاصق ورباط ضاغط وشريط طبي.

يجب أن يكون لديكِ أيضًا مطهر، وقفازات مطاطية، تأكدي أيضًا من توفر أي أدوية تتناوليها بانتظام.

6-أحضري بعض الأنشطة للمشاركة.

إذا كنتِ مسافرةً في مجموعة، أحضري شيئًا تقومون به معًا. يمكنكِ مثلًا إحضار ورق لعب مقاوم للمياه إذا لم يكن هناك رياح شديدة. يمكنكِ أيضًا إحضار ألعاب جماعية لا تحتوي على قطع كثيرة. تكون تلك الألعاب مناسبة للشاطئ.

تذكري إحضار ألعاب مسلية للأطفال في المجموعة. سيكون كل ما تحتاجين له للشاطئ هو ألعاب بسيطة مثل الجردل والجاروف وبعض الالعاب الصغيرة. سوف يستمتع الأطفال باللعب في الرمل والمياه.

5-قومي بإحضار حقيبة مقاومة أو مضادة للمياه.

ستحتاجين إلى وضع أشياءك الثمينة بعيدًا عن الرمل والمياه. أحضري حقيبة مقاومة أو مضادة للمياه حتى تتمكن من حفظ تليفونك المحمول ومحفظتك. أتركي أي شيء ثمين في المنزل حتى لا يُتلف على الشاطئ.

يمكنكِ أيضًا حماية أشياءك الثمينة عن طريق وضعهم في زجاجة واقي الشمس القديمة بعد تنظيفها. قومي باستخدامها لإخفاء أشياءك الثمينة التي لا تريديها أن تُسرق بالإضافة إلى حمايتهم من البلل، يمكنكِ أيضًا حماية الإلكترونيات بداخل شنطة بسحّاب للحماية.

قومي باستخدام شبكة لألعاب الشاطئ حتى تترك الرمل على الشاطئ، قومي بوضع الطعام في الصندوق المُبرّد مع بعض الثلج.

قومي بإحضار حقيبة مقاومة أو مضادة للمياه. ستحتاجين إلى وضع أشياءك الثمينة بعيدًا عن الرمل والمياه. أحضري حقيبة مقاومة أو مضادة للمياه حتى تتمكن من حفظ تليفونك المحمول ومحفظتك. أتركي أي شيء ثمين في المنزل حتى لا يُتلف على الشاطئ.[٧]

يمكنكِ أيضًا حماية أشياءك الثمينة عن طريق وضعهم في زجاجة واقي الشمس القديمة بعد تنظيفها. قومي باستخدامها لإخفاء أشياءك الثمينة التي لا تريديها أن تُسرق بالإضافة إلى حمايتهم من البلل.

6-يمكنكِ أيضًا حماية الإلكترونيات بداخل شنطة بسحّاب للحماية.

قومي باستخدام شبكة لألعاب الشاطئ حتى تترك الرمل على الشاطئ. قومي بوضع الطعام في الصندوق المُبرّد مع بعض الثلج.

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أحضري بعض الأنشطة للمشاركة. إذا كنتِ مسافرةً في مجموعة.

7-أحضري شيئًا تقومون به معًا.

يمكنكِ مثلًا إحضار ورق لعب مقاوم للمياه إذا لم يكن هناك رياح شديدة. يمكنكِ أيضًا إحضار ألعاب جماعية لا تحتوي على قطع كثيرة. تكون تلك الألعاب مناسبة للشاطئ.

تذكري إحضار ألعاب مسلية للأطفال في المجموعة. سيكون كل ما تحتاجين له للشاطئ هو ألعاب بسيطة مثل الجردل والجاروف وبعض الالعاب الصغيرة. سوف يستمتع الأطفال باللعب في الرمل والمياه.

8-لا تنسي بعض الموسيقى.

تعتبر الموسيقى مصدر تسلية جيد، فيمكنكِ إحضار راديو ببطاريات مقاوم للمياه. يمكنكِ أيضًا استخدام سماعات بلوتوث مقاومة للمياه لتشغيل الموسيقى من هاتفك المحمول.

9-أحضري بعض الأنشطة الفردية.

قد تستمتعين بالتمشية قليلًا لكنكِ قد تحتاجين أيضًا إلى شيئًا آخر تستمتع به بمفردك. على سبيل المثال، يمكنكِ إحضار كتاب تستمتع بقراءته على الشاطئ.

إذا كنتِ ستحضري قارئ إلكتروني، تأكدي من أنكِ ستستطيعين القراءة في ضوء الشمس الساطع وأن لديكِ شاحن نقال في حالة احتياجك له. قد تحتاجين إلى الشاحن النقال أيضًا لهاتفك المحمول. قومي بوضع القارئ الإلكتروني في الحقيبة لحمايته.

يمكنكِ أيضًا إحضار كتب أنشطة مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو.

10-إحضار بعض الأطعمة الخفيفة.

إذا كنتِ تنوين قضاء بعض الساعات على الشاطئ، ستحتاجين إلى بعض الأطعمة الخفيفة والمشروبات.

أحضري بعض الأطعمة البسيطة لأنكِ إذا أحضرت أطعمة معقدة سينتهي الأمر بوجود الرمل في الطعام.

الأطعمة الخفيفة التي يفضل إحضارها: الفواكه والخضروات وزجاجات المياه. لا يفضل إحضار المشروبات الغازية لأنها لا ترطب جيدًا.

إذا كنتِ تنوي قضاء اليوم على الشاطئ، ضعي في اعتبارك إحضار وجبة الغذاء، فيمكنكِ إحضار صندوق التبريد للمشروبات وبعض الأطعمة التي لا تفسد بسهولة.

قومي بإحضار شنطة صغيرة للمخلفات، قد يصعب إيجاد سلة مهملات على الشاطئ.

11-قومي بإحضار مناشف مبللة مع الطعام.

يمكنكِ استخدامهم لتنظيف الأيدي قبل وبعد تناول الطعام.

12-قومي باختيار مكان مناسب.

عندما تصلين إلى الشاطئ عليكِ اختيار مكان مناسب. يُفضل الذهاب في وقت مبكر من اليوم عندما يكون الشاطئ أقل ازدحامًا. سيكون لديكِ فرصة أكبر لإيجاد مكان جيد بتلك الطريقة.

اختاري مكانًا قريب من المياه لكن ليس قريبًا جدًا حتى لا تبتلي بالمياه.

إذا كان الشاطئ لديه كراسي وشمسيات للإيجار، استأجري منه لجعل الأمر أسهل.

اقتربي من الأشخاص المناسبين. إذا كنتِ تريدين الاحتفال والاستمتاع مع الاصدقاء، يمكنكِ الجلوس بالقرب من الموسيقى والأصوات الصاخبة.

إذا كنتِ تفضلين مكان هادئ للقراءة، حاولي اختيار مكان هادئ. إذا كنتِ ذاهبة للشاطئ مع عائلتك، يمكنكِ الجلوس إلى جوار عائلات أخرى حتى يلعب الأطفال معًا.

13-اختاري ما يجعلك تشعرين بالراحة.

ينصح البعض باختيار رداء سباحة يتناسب مع شكل جسمك . يعتبر أهم شيء هو أن يكون الرداء مريحًا ويعجبك.

بالنسبة للرجال، يمكنك اختيار رداء السباحة على حسب ما تريد. يمكنك الاختيار من رداء طويل إلى رداء قصير.

14-تجنبي الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.

إذا كنتِ تتطلعين إلى بطن مسطّحة، حاولي تجنب الأطعمة التي تسبب الانتفاخ قبل الذهاب للشاطئ بعدة أيام. بتلك الطريقة، لن تتدلى معدتك بسبب الانتفاخ.

حاولي تجنب بعض الخضراوات التي تسبب انتفاخ مثل القرنبيط والكرنب وبراعم البروكسل. تجنبي أيضًا الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية.

حاولي تناول الأطعمة الصحية بدلًا من ذلك مثل البيض وزبدة الفول السوداني والموز والزبادي والليمون.