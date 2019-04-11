إطلالات تشارليز ثيرون بالأسود .. فخامة ورقي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - تشارليز ثيرون Charlize Theron تُعتبر واحدة من أجمل النساء في العالم ومن أكثرهنّ أناقة من دون شك، واطلالاتها المميزة التي تختارها في مختلف المناسبات، أكبر دليل على ذلك، وقد لفتتنا بشكل خاص أناقتها باللون الأسود، حيث إنها وخلال الفترة الماضية، اعتمدت عددًا من الاطلالات المميزة باللون الأسود، والتي بدت غاية في الفخامة والرقي، وفيها لمسات عصرية مبتكرة، وإليكِ بعض الأمثلة في حال رغبتِ أن تستوحي أفكارًا من اطلالاتها المميزة باللون الأسود.





تنسيق كاجوال باللون الأسود اعتمدته تشارليز ثيرون:





شاهدنا تشارليز ثيرون Charlize Theron في أحد المشاوير الصباحية، وقد اعتمدت اطلالة كاجوال وشبابيّة باللون الأسود، عبارة عن بنطلون ضيق من الجلد، نسقت معه قميصًا بتصميم كلاسيكي، ومعطفًا طويلًا، وأكملت اللوك مع حذاء بكعب عالٍ، وشنطة يد كبيرة من الجلد.



فستان أسود ميدي من غوتشي تألقت به تشارليز ثيرون:





لإحدى المناسبات المسائية، شاهدنا تشارليز ثيرون Charlize Theron في اطلالة راقية، اختارت فيها فستان ميدي من المخمل باللون الأسود من “غوتشي” Gucci، مزينًا بالكشكش، ياقته عالية وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أبيض، وشنطة يد أنيقة من الساتان الأسود.





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فستان أسود من التول خيار تشارليز ثيرون على السجادة الحمراء:





دائمًا ما تختار تشارليز ثيرون Charlize Theron أجمل الاطلالات على السجادة الحمراء، ومن بينها هذه الاطلالة في فستان ناعم من التول الأسود اختارته من “ديور” Dior، أكمامه طويلة ومزين بحزام على الخصر، وقد زينت الاطلالة بمجوهرات ماسية بارزة.



شاهدي أجمل اطلالات تشارليز ثيرون باللون الأسود، واستوحي منها أفكارًا لمختلف المناسبات.

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