بثينة الرئيسي تنسق حزام الكورسيه بستايل فريد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - برزت صيحة الحزام العريض أو الكورسيه هذا العام، لا سيما بعد أن استخدمته دار الأزياء الراقية ديور Dior في أحد تصاميمها لربيع هذا العام، من خلال فستان أبيض مزين بصدرية جلد، أكثر منها حزام، لكنّ الموديل ينتمي إلى الصيحة نفسها مع إضافة لمسة الدار.



يبدو أنّ الحزام العريض سيشهد مزيدًا من الرواج، بخاصة بعد أن نسقته بعض من النجمات والشخصيات المؤثرة في الخليج، ومنهم الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي، التي نسقت هذه الصيحة بأسلوب مختلف عمّا سبقوها.



في حين اختارت أغلب أيقونات الموضة أن ينسّقن الحزام العريض مع فستان لضم الخصر، وإضافة لمسة أنوثة، نسقته بثينة مع قميص فستان طويل، وبنطلون سكين، وحذاء بكعب عالٍ.



امتاز الحزام الذي اختارته بثينة الرئيسي بتصميم فريد أيضًا، فجاء من الجوانب عريضًا، وأنحف من الأمام، وهو ما ساعدها على أن تبدو بقوام مُفصل ربما أكثر من اطلالات سابقة.

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كيفية تنسيق الحزام العريض





تتميز صيحة الحزام العريض، أنه يناسب تقريبًا أغلب النساء، حتى الممتلئات، لأنه يخفي عيوب البطن أو تراكم الدهون في منطقة الخصر، ولأنه متوافر بألوان داكنة مثل الأسود والبني الداكن، يعطي شعورًا وهميًّا بنحافة الخصر، لاسيما عند تنسيقه فوق لون فاتح مثل الأبيض والبيج، أو قطعة مطبعة بألوان الربيع الساطعة.



يُذكر أنّ المدونة الكويتية دانة الطويرش، كانت قد اختارت صيحة حزام الخصر العريض من قبل، ونسقته مع فستان جبردين بتصميم كاجوال، كاكي زيتوني، وبدا تنسيقها أيضًا ناجحًا، لأنه أضاف مزيدًا من الأنوثة إلى اطلالة عصرية كهذه.