أزياء محجبات باللون الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - يختلف ذوق النساء في تنسيق الألوان، فالبعض منهنّ يحب ارتداء الألوان الفرحة، والبعض الآخر يحب اطلالة الألوان الداكنة فقط. فاللون الأحمر يمنح السيدة اطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال،كما أنّ الدراسات أظهرت على أنّ ارتداء اللون الأحمر، يبعث الطاقة لصاحبه . إليكِ الخليج 365 كيفية تنسيق اللون الأحمر للفتيات المحجبات .

أغلب الفتيات يعشقن اللون الأحمر ويفضلن ارتداءه في مناسبات خاصة، فهنا تتجه بعض النساء إلى تنسيق قطعة واحدة فقط من إطلالتها باللون الأحمر مثل السكارف، أو الحجاب أو اكسسوارات أخرى .



وهناك فتيات أخريات يرغبن في التألق بالإطلالة بالكامل باللون الأحمر، فمثلاً اتجهي إلى تنسيق تنورة وتوبْ باللون الأحمر بحيث يكون الحجاب باللون الأبيض، أو اتجهي إلى تنسيق بنطلون وتوبْ باللون الأبيض واجعلي المعطف باللون الأحمر. أيضا بإمكانك تنسيق لوك كاجوال بسيط مكون من بنطلون جينز وتوبْ باللون الأحمر والسكارف كاروه.

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هناك الكثير من الأفكار للـ محجبات؛ لكي يتألقن بأناقة باللون الاحمر كل ما عليك فعله هو اختيار القطع المناسبة وتألقي في خروجاتك المختلفة.

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