ظلال عيون تناسب السمراوات..فما رأيك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - تختلف ألوان مكياج العيون من سيدة إلى أخرى بحسب اختلاف لون بشرتها وشعرها وعينيها. فما يليق بالشقراوات ليس بالضرورة أن يكون مناسباً للسمراوات والعكس صحيح. وعلى الرغم من أن صاحبات البشرة السمراء يتمتعن أكثر من غيرهن بلوحة ألوان وخيارات واسعة، فهناك بعض الدرجات التي لا تليق بهن وتُفسد مكياجهن. ولأن مكياج العيون يشكّل الجزء الأهم في مكياج الوجه بشكل عام، نضع أمامكِ ألوان ظلال العيون تناسب بشرتك السمراء.





الألوان الدافئة

لإبراز لون شعركِ الداكن، اختاري ألوان ظلال العيون التي تتراوح بين درجات البني والذهبي والنحاسي. فهذه الدرجات تمنح عينيكِ وميضاً جذاباً وتحدث انعكاساً لافتاً مع لون بشرتكِ وشعركِ.





الأخضر الزمردي للعيون الداكنة

إذا كنت تتمتعين بلون عينين بني داكن، ننصحكِ باختيار ظلال عيون من لوحة ألوان الخزامى والخوخ أو حتى الأخضر الزمردي الذي يضيء عينيك ويمنحها نظرات جذابة مع لون بشرتكِ السمراء. ولمزيد من الجاذبية تلاعبي بمزيج الألوان، واخلطي بين هذه الدرجات مع اللونين البني والذهبي لإطلالاتك المسائية.

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الرمادي لمكياج دخاني

إذا كنت تبحثين عن مكياج عيون دخاني ننصحكِ باختيار اللون الرمادي أو اللون الأزرق المائل إلى الرمادي بدل اعتماد اللون الأسود. فهي تمنحكِ نظرات ساحرة دون أن يبدو مكياج عينيك حاداً وملامح وجهكِ داكنة.





وعلى الرغم من أن خبراء التجميل يؤكدون بأن البشرة السمراء هي من أكثر ألوان البشرة التي تملك خيارات واسعة من ألوان المكياج، يبقى هناك بعض الدرجات التي ننصحكِ بالابتعاد عنها في مكياج عينيكِ وهي:

- درجات اللون الزهري

- درجات اللون البرتقالي

- اللون الخردلي

- اللون الأخضر المصفرّ

- درجات الأخضر الزهية

فهذه الألوان ستجعل مكياجك يميل أكثر إلى الاحمرار وتفقد ملامحك جاذبيتها.