أفضل غسول للبشرة... حضريه بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - تنظيف البشرة بشكل يومي هو الخطوة الأهم في روتين العناية بالبشرة، وذالك لإزالة الأوساخ والأتربة العالقة على سطح البشرة، والتي تؤدي الى ظهور البثور والشوائب، في حال لم يتم التخلص منها بواسطة الغسول الملائم. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك طريقة تحضير غسول طبيعي للبشرة، مهما كان نوعها.



المكونات

- ملعقة كبيرة من خل التفاح.

- 3 قطرات من زيت اللافندر العطري.

- 100 ملليتر من الماء.



طريقة التحضير

امزجي كلاً من خل التفاح وزيت اللافندر العطري والماء جيداً. من ثم احفظي المزيج في زجاجة معقمة ومحكمة الإغلاق. وكلما أردت تنظيف بشرتك، بللي فوطة قطنية بالمزيج بعد رجّ الزجاجة جيداً، وامسحي وجهك بها بهدوء.



فوائد

إن هذا الغسول سيجعل بشرتك نظيفة باستمرار، فضلاً عن أنه يمنحها الترطيب والتغذية اللازمتين. وكونه يحتوي على خل التفاح، فإن هذا الغسول يتمتع بقدرة فائقة على تنظيف البشرة وتطهيرها والقضاء على البكتيريا والشوائب العالقة فيها، إضافة الى أنه يعمل على تطهير المسامات، والأهم أنه لا يسبّب لك أي أعراض جانبية.

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