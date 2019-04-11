ماسك للبشرة الدهنية في دقائق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - تتطلب البشرة الدهنية عناية خاصة ، وهي تتميز بمساماتها الواسعة التي تساعد في نمو البكتيريا وإفراز الدهون . فان كنت تعانين من دهون الوجه وانغلاق المسام، مما يسبب لك الكثير من الإزعاج، إليك ماسك للبشرة الدهنية للتخلص من دهون البشرة.



كل ما تحتاجين لإعداد القناع للعناية ببشرتك الدهنية:



2 ملعقة طعام من الطماطم بوريه

ملعقة طعام من الزبادي

بضع قطرات من عصير الليمون

ماء إذا لزم الأمر





طريقة تطبيق القناع:

في وعاء امزجي المكونات لتشكل عجينة بدون تكتلات، وقومي بتوزيع مكونات القناع على بشرتك، وتركها لمدة 30 دقيقة، ثم وجهي بشرتك للبخار، ويعمل هذا القناع بشكل فعال على إزالة أي نوع من الأوساخ أو الشوائب من بشرتك.



يساعد ماسك للبشرة الدهنية على فتح المسام على وجهك وتنظيفها، فيعد التبخير جزءًا أساسيًا من الوجه؛ لأنه يفتح المسام على وجهك، ويسمح للقناع ومكوناته بالتغلغل عميقًا في بشرتك، وبالتالي توفير التغذية اللازمة للغاية والسماح لبشرتك للحصول على بخار جيد لمدة 8-10 دقائق. اغمضي عينيك واسترخي بينما تعطين نفسك بخار وجه جيداً بمجرد أن يكون وجهك جاهزًا للقناع.

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وتعد الخطوة الأخيرة في الوجه خطوة مهمة؛ حيث يميل الناس إلى الاعتقاد الخاطئ بأن أولئك الذين يعانون من جفاف الجلد يحتاجون إلى الترطيب؛ لأنه هو المفتاح للبشرة الناعمة والمتوهجة والصحية، واستخدمي مرطبًا جيدًا للبشرة الدهنية وتطبيقه بالتساوي على وجهك وعنق، بعد استعمال ماسك للبشرة الدهنية .

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