كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - تعاني العديد من السيدات من منظر القشرة المزعج. الفراولة مصدر غنيّ بالفيتامينات والمعادن الضروريّة، ما يتيح الاستعانة بها في العديد من الوصفات الطبيعيّة الخاصّة بالبشرة والشعر، لذلك جربي علاج قشرة الشعر بالفراولة

ولاحظي الفرق .









ماسكات للشعر من الفراولة:



الفراولة والزبادي لعلاج التقصف والزيوت الفائضة

المكوّنات:

• كوب من الزبادي.

• ملعقة من خلّ التفّاح.

• 15 حبّة من الفراولة.

تهرس حبّات الفروالة في الخلّاط الكهربائيّ، تمزج مع الزبّادي وخلّ التفّاح. يوزّع القناع على الشعر المبلول ويترك لـ 30 دقيقة قبل الشطف بالماء فقط.

لنتائج أفضل، يكرّر هذا الماسك مرّة واحدة في الأسبوع.



الفراولة وزيت شجرة الشاي للتخلّص من القشرة

المكوّنات:



• 10 حبّات من الفراولة.

• كميّة ملائمة من زيت شجرة الشاي.



تهرس حبّات الفراولة، ثمّ يضاف لها الزيت ليصبح قوام المزيج متوازناً، تدلّك به فروة الرأس لمدّة 5 دقائق. يترك لـ 35 دقيقة أخرى قبل غسل الشعر بالماء والشامبو.

- الفراولة والمايونيز لترطيب الشعر الجافّ

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المكوّنات:

• 8 حبّات من الفراولة

• 3 ملاعق طعام كبيرة من المايونيز.



و لـ علاج قشرة الشعر بالفراولة ، تهرس حبّات الفراولة بالشوكة، ثمّ تمزج مع المايونيز. يوزّع الخليط على شعر نظيف لمدّة 45 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو.

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