قصات شعر جديدة لموسم الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - قصات شعر جديدة، صيحة تبحث عنها السيدات لموسم الربيع بهدف الاطلالة بلوك جديد.

هل شاهدتِ قصّات أريانا غراند Ariana Grande، هايلي بيبر Hailey Bieber وكايلي جنير Kylie Jenner التي ما تلبث أن تعتمد قصّة أو لوناً لشعرها، حتى سرعان ما تعتمد آخر؟



تعرّفي من خلال الصور المرفقة على أحدث قصات شعر جديدة اختارتها نجمات هوليوود .







إطلالات مبتكرة وتحوّلات غير متوقّعة، حيث تخلّى البعض عن الشعر الطويل واعتمدن قصّات عصريّة قصيرة، كقصّة الكاريه الرائجة، كذلك الألوان غير المألوفة، كلون شعر كلوي كارداشيان Khloé Kardashian الزهريّ الصادم.





شاركينا الرأي بهذه التغيّرات الجذريّة لنجمات هوليوود في مطلع العام 2019، وشاهدي صور قصات شعر جديدة تمنح من تعتمدها المزيد من الشباب والحيويّة.

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