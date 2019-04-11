خلطات للشعر الجاف من الزيوت الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 04:33 مساءً - هناك العديد من مشاكل الشعر التي تسبب بتلف الشعر. في هذه الحالة تستعمل السيدات الزيوت الطبيعية، الأقنعة المتوفّرة في الأسواق وصالونات التزيين، إضافة إلى الأقنعة التي تعدّ في المنزل وبمكوّنات طبيعيّة لحماية شعرهن. خلطات للشعر الجاف هي الوسيلة الاسرع لعلاج مشاكل الشعر وتحتوي في مكوّناتها على عناصر معالجة لكلّ مشكلة.





ماسك للشعر الجافّ:



المكوّنات:



•ملعقتان كبيرتان من زيت الّلوز.

•ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

•ملعقتان كبيرتان من زيت جوجوبا.

•ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.





تخلط جميع الزيوت في وعاء متوسّط الحجم، يوضع في الميكرويف لتدفئته. يوزّع مزيج الزيوت على الشعر مع التركيز على فروة الرأس وتدليكها لمدّة 5 دقائق. يغطّى الشعر ويترك لمدّة 30 دقيقة.



لا بأس من استبدال بعض الزيوت بأخرى، كزيت الخروع في حال جفاف وتساقط الشعر وظهور فراغات في فروة الرأس، فزيت الخروع يساعد على امتصاص الشعر لمزيج الزيوت، كما أنّه محفّز طبيعيّ لنموّ الشعر.



ماسك لتطاير الشعر:



تطاير خصلات الشعر أو ما يعرف بالشعر الهائش هو نتيجة افتقار الشعر للرطوبة التي يحتاجها. مكوّنات هذا القناع تعمل على ترطيب خصلات الشعر على أكمل وجه ويتكوّن من:



•ثمرة من الموز.

•ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

•ملعقة كبيرة من العسل.



تخلط جميع المكوّنات معاً بعد هرس ثمرة الموز جيّداً ليتكون مزيج متجانس، يطبّق على شعر رطب، بدءاً من فروة الرأس وحتى الأطراف، ثمّ يغطّى الشعر بمنشفة ساخنة لمدّة 30 إلى 45 دقيقة ليغسل فيما بعد بالشامبو والبلسم.







ماسك لتساقط الشعر:



إلى العسل ذي الخصائص الغنيّة والمفيدة لترطيب الشعر، هذا القناع من خلطات للشعر الجاف يقوّي ويغذّي الشعر وفروة الرأس، يمنع تكسّره وتساقطه أيضاً، وذلك لاحتوائه على البيض الغنيّ بالبروتين، وزيت الخروع المحفّز لنموّ الشعر.



المكوّنات:



صفار بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقتان صغيرتان من العسل.





تخفق مكوّنات خلطات للشعر الجاف جيّداً حتى تتشكل عجينة سميكة القوام، تدلّك بها فروة الرأس أوّلاً برفق ومن ثمّ توزّع بقيّتها على كامل خصلات الشعر، تترك لمدّة ساعة، ثمّ يغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

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