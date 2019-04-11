برادا تقع في حب الأحذية المكتنزة.. إليك نسختها الخاصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعلم أن المصممة الإيطالية ميوشيا برادا، تبتكر اتجاهاتها الخاصة وتثير مشاعرنا بتصاميمها المجنونة التي تعْرضها على المدرجات، لكنها في بعض الأحيان تقع أيضًا في حب الأزياء التي تجذب اهتمام الجميع خلال الموسم.

وبعد أن شاهدت مدى نجاح وشهرة تصاميم الأحذية الرياضية المكتنزة التي قدمتها كل من بالنسياغا، وغوتشي، وميزون مارغييلا، قررت المصممة المبدعة تقديم نسختها الخاصة من هذا النمط الشائع من الأحذية الرياضية، والتي تبدو مميزة بتفاصيل النعل المكتنز وظلال النيون، وسيخطف هذا الحذاء قلوب العديد من عشاق نمط ستايل الشارع.

ويتميز الحذاء بنعل سميك للغاية، يجمع النايلون مع الجلد في إصدارات مختلفة، وبلوحة ألوان متنوعة تشمل الأبيض، والأسود، والكريمي، والوردي الفاتح، ستكون هذه الأحذية متوفرة في نسخة مكتنزة أو منخفضة، ولن يتم إطلاقها رسميًا حتى منتصف شهر مايو المقبل.